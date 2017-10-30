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Ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 1,5 azaldı

Ekonomik güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 101,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ekimde yüzde 1,5 azaldı

30 Ekim 2017 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 103 değerinden 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 67,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 101,1 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 değerine geriledi. Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 112,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 84,2 değerine yükseldi. 

 

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