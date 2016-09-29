Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Ekonomik Güven Endeksi Verileri'ni açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 20,8 oranında artarak 72,66 değerinden 87,81 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi) ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 96,23 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 107,1 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,99 değerine yükseldi. Eylül ayında tüketici güven endeksi 74,29 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97,99 değerine geriledi.