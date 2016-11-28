Türkiye istatistik Kurumu(TÜİK)2016 yılı Kasım ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında artarak 80,56 değerinden 86,55 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşur. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanır.

Kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 107,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi ise 96,78 değerine yükseldi.



Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,03 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 75,75 değerine ve tüketici güven endeksi 68,93 değerine geriledi.

