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Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta azaldı

Ekonomik güven endeksi 2018 Mayıs döneminde yüzde 4,9 oranında azalarak 93,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi Mayısta azaldı

30 Mayıs 2018 11:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Mayıs dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azalarak 98,3 değerinden 93,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 69,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 92 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,2 değerine geriledi.  

 

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