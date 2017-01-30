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Ekonomik güven endeksi Ocak'ta azaldı

Ekonomik güven endeksi 85,7 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ocakta azaldı

30 Ocak 2017 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında azalarak 89,2 değerinden 85,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında kullanılan alt endeks değerleri 2007 yılına çekilerek, daha önce 2012 Ocak ayından başlayan ekonomik güven endeksi serisinin veri derinliği artırılmıştır. Bu kapsamda, 2007 Ocak - 2011 Aralık dönemi için ekonomik güven endeksi ilk defa hesaplanmış, 2012 Ocak - 2016 Aralık dönemi için ise endeks değerleri revize edilmiştir.
Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi 87,5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 100,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 74,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,9 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise Ocak ayında 66,9 değerine yükseldi.
 

Etiketler: Ekonomik güven


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