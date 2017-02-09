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Ekonomik sıkıntı yaşayan bakkallar

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar yeniden mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerine yöneldi.


09 Şubat 2017 09:41

 Eski usul defterlerin yanı sıra barkot sistemli elektronik ortamda da veresiye defteri tutan bakkallar, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıya destek olurken, tek isteklerinin vatandaşın da kendilerine sahip çıkması. Manisa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş ise bakkallardaki veresiyeye büyük bir rağbet olduğunu belirterek, Türkiye’de faizsiz kredi veren tek yerin bakkallar olduğuna dikkat çekti. 

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların tercih ettiği mahalle bakkallarında veresiye defterleri son yıllarda yine büyük rağbet görüyor. Artık eskisi gibi herkese veresiye defteri açmayan bakkallar vatandaşın sıkıştığı noktada veresiye vererek destek olurken, vatandaşın da kendilerine destek olmasını istedi.

Türkiye’deki bakkalların faizsiz kredi veren tek yer olduğunu kaydeden Manisa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş, “Veresiye kültürü bakkalda var ve kültür hala devam ediyor. Son zamanlarda kredi kartları dolduktan sonra bakkala gidiliyor. Şuanda bakkallardaki veresiyeye büyük bir rağbet var. Veresiye vermek kolay, toplamak zor. Onun için biz bunu elektronik ortama aktarmak istedik. Onun için programlar yaptık ama hala eski bakkal defteri stili hala duruyor. Türkiye’de faizsiz kredi veren tek yer bakkal. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer onlar da çekilirse veresiye vermezse halkın durumunu düşünemiyorum. Çünkü bütün kredi kartları dolu. Ekonomik krize benzer bir şeyler var. bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya bakkal destek oluyor. Onun için halkın da bakkala destek olmasını istiyorum. En azından herkes zamanında borcunu ödesin veya riyakarlık yapmadan herkes oradan alışveriş yapsın. Yani cebinde para varken markete, yokken bakkala gidilirse o aman bizim bakkalımız kullanılmış oluyor. Bunu önemle rica ediyorum” dedi.
Bakkal esnafının artık eskisi gibi herkese veresiye açmadığını ve bu sebepten dolayı batak paranın az olduğunu da dile getiren Ünlübaş, şunları söyledi:
“Bakkalımız artık insan sarrafı oldu. Deneme yanılma yöntemiyle buluyorlar. Çoğu memnun çünkü her ay başında ödemesini yapanlar var. çok az batak para oluyor eskisi gibi değil. Eskisi gibi herkese veresiye verilmiyor, seçme insanlara veriliyor. Onun için bakkal esnafımız da veresiyeden memnun.”

Veresiye defterinin yanında barkot sistemi
Manisa Bakkallar Odası tarafından hayata geçirilen ve her müşterinin kendisine ait bir kart ile elektronik ortamda tutulan veresiye defterinin yanı sıra defter tutmaya da devam eden bakkal esnafı Turhan İnan ise elektronik ortamda tutulan kayıtların güzel bir uygulama olduğunu bu sayede bazen yazmayı unuttukları alışverişlerde böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

“Defterler kabarmış durumda”
Barkot sisteminin yanı sıra veresiye defteri de tutmaya devam ettiğini kaydeden İnan, “Veresiye vermemizle birlikte bize bazı sıkıntılar doğuruyor. Bu elektronik programı ve sistemi bütün bakkal arkadaşlara tavsiye ediyorum. Dünyada veresiye defterleriyle şuanda herhalde tek faizsiz kredi veren yer biz bakkallarız. Bu aralar defterlerimiz biraz kabarmış durumda. Bizim de bir kapasitemiz var. bize her gün hemen hemen bir iki kişi daha ‘Bize hesap açsanıza’, ‘Biz de ay sonunda verebilir miyiz?’ şeklinde geliyor. Bizim artık veresiye verme durumumuz kalmadı artık. Her bakkalın bir bütçesi var ona göre giderleri gelirleri var. maalesef artık karşılayamaz hale geldik. Bu yönde bir sıkıntımız var” şeklinde konuştu.
Mahalledeki sakinlere, tanıdıkları ve bildikleri kişilere veresiye açtıklarını anlatan İnan, “Mahalleye yeni gelen kiracılara ne olduklarını bilmediğimiz için, belki çok sağlamdırlar ama tanımadığımız için, güven oluşmadığı için yabancı gördüklerimize veresiye veremiyoruz. Ama yine de sabah işe giderken, ‘Bir şeyler alsam akşam geldiğimde versem’ diyenlere yine veriyoruz. Günlük veresiyeyi yine veriyoruz ne olursa olsun. O yönde bir sıkıntımız yok” dedi. 

Sadık Cangel
 

Etiketler: faizsiz kredi


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