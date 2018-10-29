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'Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı dönemde...'

'Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı dönemde...'
'Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı dönemde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine, bugün dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanının açılışının yapılacağını belirterek, "Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçildi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
“Aziz Atatürk. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.”

BAHÇELİ'YLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misakı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ile kısa süreli sohbet etti.  

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