Ekonomiye dolarda yaşanan artış yön verdi

MTM'nin, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, Ekim ayı ekonomi başlıkları belirlendi. Ekonomide öne çıkan başlıklar dolar, vergi, ihracat, istihdam ve büyüme oldu. Ekim ayı boyunca ekonomiye yön veren konu ise ABD krizi sonrası dolarda yaşanan büyük artışlardı.

ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini süresiz durdurması ile başlayan diplomatik kriz sonrası dolar, ay boyunca büyük artışlar gösterdi. Yaşanan kriz ile dolar 3.90 TL’den dönerken, Euro 4.52 TL ile rekor kırarak tarihi zirvesini gördü. Dolar, medyada toplam 128 bin 212 habere konu olurken Türk Lirası, 10 bin 487 haberin konusu oldu.

Ekim ayında vergi indirimi bitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,08 arttı. Beyaz eşyada uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesi ile birlikte Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2.96, ulaştırmada yüzde 2.61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.97 ve konutta yüzde 0.94 oranında artış gerçekleşti. MTM'nin hazırladığı rapora göre vergi, toplamda 72 bin 239 habere konu edilerek ekonomide en çok konuşulan ikinci başlık oldu.

''Ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı''

Ege Ekonomik Forum'unun 'İki Yaka Bir Deniz' başlıklı oturumunda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çeşitli açıklamalarda bulundu. Ekim ayındaki ihracat performansının yüzde 16'lık artışa ulaştığını belirten Zeybekçi, yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doların 2017'de aşılmasını beklediklerini ifade etti. İhracat ilgili medyada 69 bin 259 haberin yer aldığı tespit edildi. Buna karşı, özellikle Rusya’nın domates ithalatını 1 Kasım'a çekmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik yaptığı açıklamalarla ithalat, 28 bin 186 haberle medyada yer aldı.

Türkiye, son 10 yılda en fazla istihdam oluşturan ülke

Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ekim ayı meclis toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında son 10 yılda en fazla istihdam oluşturan ülke olduğunu ve 6,5 milyon kişiye iş imkanı sağlandığını söyledi. Sarıeroğlu, yapılan çalışmalar sonucunda neredeyse 1,5 milyon kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Raporuna göre ay boyunca medyada istihdam ile ilgi 56 bin 351 habere yer verildiği görüldü.

En hızlı büyüyen üçüncü ülkeyiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yaptığı açıklamada şu anda dünyanın G - 20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğumuzu belirterek müjdeyi verdi. Zeybekçi, Türkiye G - 20 ülkeleri içinde Çin'i de Hindistan'ı da geçerek 1 numara olacak şeklinde açıklamalarda bulundu. Büyüme, toplamda 40 bin 654 haberin konusu olarak listenin beşinci sırasında yer aldı.

Enflasyon en yüksek seviyeyi gördü

Ekim ayında yüzde 11.90 olan yıllık enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyondaki artışın bundan böyle vergi, harç ve ceza oranlarına da yansıyacağının sinyalleri verildi. Ay boyunca enflasyon 25 bin 14 haberin konusu oldu.