Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Ağustos ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre,yeni sezon öncesi son hazırlıklar ve geri sayım yapan yeni projeler izleyicinin ve medyanın gündeminde yer almayı başardı.

İlk iki değişmedi

Ağustos ayının televizyon raporu incelendiğinde, en çok konuşulan yapımın geçen ay da liderlik koltuğuna oturan Erkenci Kuş olduğu görüldü. Sevilen dizi hakkında 241 yazılı basın haberi tespit edildi.

Diriliş Ertuğrul ise 180 haberle listenin ikinci sırasında yer alırken, bu iki yapımın geçen ay olduğu gibi ilk iki sırada yer alması dikkat çekti.

Nefes Nefese ise 157 yazılı basın yansımasıyla en çok konuşulan üçüncü dizi olmayı başardı.

Meleklerin Aşkı başarılı reyting oranlarıyla dikkat çekerken, 141 haberle listeye dördüncü sıradan giriş yaptı.

Gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk 130 habere konu olarak en çok konuşulan beşinci yapım olmayı başardı.

Ajans Press’in 1- 31 Ağustos tarihleri arasında yaptığı yazılı basın incelemesinde, Yeni ve dikkat çeken yapımları arasında yer alan Koca Koca Yalanlar, 129 yazılı basın haberiyle en çok konuşulanlar arasında altıncı basamakta yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127, Çukur 96, Yasak Elma 92, Çocuklar Duymasın ise 89 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan diğer diziler oldu.