Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Medya takibinin öncü kurumlarında Ajans Press, Ekim ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, ekranlara veda eden diziler ve çekimlerine yeni başlayan projeler seyircinin yanı sıra TV sayfalarının da dikkat çeken başlıkları arasına yerleşti.

Zirvenin yeni sahibi ‘Ufak Tefek Cinayetler'

Ekim ayının televizyon raporu incelendiğinde, en çok konuşulan yapımın yeni sezon bölümleri başlayan Ufak Tefek Cinayetler olduğu belirlendi. Dizi Ekim ayında 169 yazılı basın haberiyle adından söz ettirdi. Bir Zamanlar Çukurova 167 yazılı basın haberiyle konuşulurken, Ekim ayının en çok konuşulan ikinci yapımı olmaya başardı. Çukur dizisi ise hakkında çıkan 164 haberle Ekim'in en çok konuşulan üçüncü dizisi oldu. Çocuklar Duymasın, 152 yazılı basın haberiyle dördüncü sıraya yerleşirken, Sen Anlat Karadeniz 150 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan ilk beş yapım içerisine girmeyi başardı.

Ajans Press'in 1- 31 Ekim tarihleri arasında yaptığı yazılı basın incelemesinde, ilk beşi takip eden diğer yapımlar 149 yazılı basın haberiyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 146 haberle İstanbullu Gelin, 136 haberle Erkenci Kuş ve 124'er haberle Arka Sokaklar ve geçtiğimiz günlerde final yapan Koca Koca Yalanlar oldu.