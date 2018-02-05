Ekrem Memnun: 'Belarus maçını çok ciddiye alıyoruz'

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Belarus ve Estonya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ekrem Memnun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şubat ayının basketbolcular için çok yoğun bir dönem olduğunu söyleyen Memnun, “Hafta sonunda oyuncular maç oynadı. Kasımda ve şubatta oynanan maçlarda diğer ülkeler sorunlarını halledebiliyor mu bilmiyorum ama koçlar ve kulüpler için sıkıntılı bir dönem. Liglerin ve Avrupa Kupaları’nın kızıştığı anlarda lige ara verilip bu maçlar oynanıyor. Bazı oyuncuların ciddi sakatlıkları var. Mental durumları konuşup öğreneceğiz. Ancak kolay bir durum değil. Bu kez ciddi bir durumdayız. Belarus ciddi bir takım. Önce bir jenerasyon değişikliği yapmaya kalktılar ancak Avrupa Şampiyonası’nda altlarda kalınca geriye döndüler ve Rio’daki takımı geri getirdiler. Herkes Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyor. Tokyo Olimpiyatları’nın olmazsa olmazı bu. Önümüzde 4, 5 gün süremiz var. Bunu takıma en iyi şekilde anlatıp organize olmak gerekiyor. 2020’yi etkileyecek bir maç oynayacağız. Oyuncuların form durumlarında bir sıkıntı görmüyorum. Sahada 2 Türk oyuncunun olmasının olumlu sonuçlarını almaya başladık. Önümüzdeki senelerde çok daha iyi olacaktır. Ufak tefek sakatlıklar ve stresleri en iyi şekilde tedavi edeceğiz. Belarus’la çok ciddi bir maç oynayacağız. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Estonya maçına da ciddi hazırlanmamız gerekiyor”

Estonya’nın grup sonuncusu olmasının herhangi bir önemi olmadığını sözlerine ekleyen Memnun, “Estonya gruptaki bütün maçları kaybetti. FIBA sistemine göre gruplarda birinciler direkt, en iyi 6 ikinci de direkt Avrupa Şampiyonası’na gidiyor. Önceki yıllardaki gibi 3’lü gruplar olmadığı için grup sonuncusuyla oynadığınız maçlarda averaj çok önemli. Bazı gruplarda, grup sonuncusuyla oynanan maçlarda 100 sayıyla biten karşılaşmalar var. Bizim her maçta her saniyeyi bilinçli şekilde bitirmemiz gerekiyor” dedi. Grupta 6 maçta 6 galibiyet almak istediklerini söyleyen Memnun, “Ben 6’da 6’dan çok Belarus maçına bakıyorum. Çok ciddi bir maç. Çok kaliteli ve tecrübeli bir takım. Türkiye Ligi’nde oynayan ve daha önce oynamış oyuncular var. Devşirme oyuncuları da bu sefer geliyor. Tek hayalimiz bütün maçları kazanmak ama benim ve hepimizin bakacağı tek şey, cumartesi günü iyi sonuç almak” açıklamasını yaptı.

“Euroleague ve Eurocup Kupaları’nın Türkiye’ye geleceğine inanıyorum”

Belarus’un kadro olarak istikrarsız dönemlerden geçtiğini ancak çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Ekrem Memnun, “Belarus, 2 Olimpiyat’a arka arkaya gitti. Bu jenerasyon, bu takımın altın jenerasyonu. Bir Avrupa Şampiyonası ve bir elemede bu oyuncular forma giymedi ama bu basketbolcuların hepsi son 15 senede birlikte oynadı. Çok uzun zaman olsa durum farklı ama tecrübeli oyuncuların kısa sürede etki etmesi çok daha farklı. Çok ciddiye alıyorum bu maçı” diye konuştu.

Kulüp takımlarının son dönemde Avrupa’da başarılı olmasının çok önemli olduğunu da vurgulayan Memnun, “Başarılı olmak insanın özgüvenini artıran bir şey. Ben oyuncularımın kendisine güvenlerini belli etmesini isterim. Yıllardır bizim takımlarımız finaller oynuyor Avrupa’da, kupalar geliyor. Bu sene hem Euroleague hem de Eurocup Kupaları’nın Türkiye’ye gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Türk kadın basketbolu, kulüpler bazında Avrupa’da çok iyi bi yerde. Hatta en iyisi durumunda. Eskiden olduğu gibi takımlar gelip biz bunları yeneriz diyemiyor, aksine biz bu takımları yeneriz diyoruz. Genç oyuncuların da verdiği performans ilerisi için çok umutlu. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın