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Ekrem Memnun: 'Kazanmaktan başka düşüncemiz yok'

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Eleme maçları olan Bosna Hersek ve Romanya karşılaşmaları için, “Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.

Ekrem Memnun: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

09 Kasım 2016 11:53

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı Bosna Hersek ve Romanya karşılaşmalarının 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Kadronun belli olmasının ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok istediklerini belirten Memnun, “Tek hedefimiz evimizde oynayacağımız iki maçı da kazanmak. Deplasmanda mağlup ettiğimiz iki takım ile oynayacağız. En iyi takımımızla sahada olmak istiyoruz; en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzde çok kısa bir süre var. Aday kadromuzu belirlerken daha çok beraber oynamış oyuncuları göz önünde bulundurarak, onları davet ettik. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” şeklinde konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ekrem Memnun


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