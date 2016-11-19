Maç sonrası konuşan A Milli Kadın Basketbol Takım Baş Antrenörü Ekrem Memnun, bocalamanın beklediğinden uzun sürdüğünü belirterek, "Bizim açımızdan bir ritm düşüklüğü olacağını tahmin ediyorduk. Ben çok daha iyi oynayacağımızı bekliyordum, başında bocalayacağımızı düşünmüştüm. Ama beklediğimden uzun sürdü bocalama, özellikle savunmada çok yumuşaktık, çok kolay bire bir geçildik, çok kolay atışlar verdik. Neticede çok tecrübeli kökleri olan bir ekolden gelen bir takımla oynadık, kaliteli hücum ettiler. Ama tamamen oyuncuların inancıyla, kazanma azmiyle, Ankara seyircisinin müthiş desteğiyle maçı kazandık. İyi oynamadık, bizim oyunumuz bu değil. Daha iyi konsantre olmamız lazım. Bosna takımı çok istekli oynadı onları da tebrik ediyorum. Bugün beni mutlu eden seyircinin desteğiydi, ikincisi de oyuncuların kazanmak için ekstra efor ortaya koymalarıydı" ifadelerini kullandı.

Maç hakkında açıklama yapan A Milli Takım oyuncusu Tilbe Şenyürek, "Biraz bocalama dönemimiz oldu maçın ortalarında ama en sonunda kazandığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisinin müthiş bir desteği vardı zaten, onlara da bu galibiyet yakışırdı, onlara armağan ettik bu galibiyeti. Önümüzdeki Romanya maçına hazırlanacağız. Umarım o maçı da alıp evimizde 2'de 2 ile Avrupa Şampiyonası yolunu tutmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cem Geçim