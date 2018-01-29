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Eksi 10 derecede kaplıca keyfi!

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcası yılın 12 ayında da ziyaretçilerini ağırlarken, eksi 10 derecede kaplıcaya girenler şifa arıyor.

Eksi 10 derecede kaplıca keyfi!
Eksi 10 derecede kaplıca keyfi! - Foto Galeri

29 Ocak 2018 09:27
Eksi 10 derecede kaplıca keyfi! - Tıkla İzle

Üstü açık kaplıcaya özellikle kar yağdığı zaman gelenler ayrı bir keyif alırken, kaplıca suyunun sıcaklığı ise 45-50 dereceyi buluyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen kaplıca keyfi yapan vatandaşlar, sıcaklığı 45-50 dereceyi bulan kaplıcada şifa bulduklarını söylediler. Kaplıcaya giren vatandaşlar, kaplıcanın birçok cilt hastalığına ve özellikle romatizmaya iyi geldiğini belirtti. Kış aylarında eksi 20 dereceleri bulan Sibirya soğuklarında bile sıcaklığı 45-50 dereceyi bulan ve romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği belirtilen Budaklı Kaplıcası, kış ortasında yüzme keyfi yaşamak isteyenlerin ve şifa arayanların akınına uğruyor.
Budaklı köyü içinde bulunan 3 farklı alandaki kaplıcalara özellikle kış aylarında yöre halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda çocuk ve yetişkin geliyor. Bitlis’ten Budaklı Kaplıcası'na girmek için gelen Nihat Olcay adlı vatandaş, ocak ayının sonlarında olmalarına rağmen ve eksi derecelere aldırış etmeden kaplıcada arkadaşlarıyla yüzdüklerini söyledi.

Birkan Kurtdemir ise kaplıcanın özellikle romatizmaya çok iyi geldiğini belirterek, “Bu mevsimde bu havayı bulmak zor olduğu için değerlendirmek istedik. Bir eksiğimiz, burada bir tesisin olmayışıdır. Tesis olsaydı burası daha çok yerli ve yabancı turist çekebilirdi. Suyun sıcak olması, havanın soğuk olmasını etkilemiyor. Çünkü suyun sıcaklığı yaklaşık 45-50 derece civarındadır. Çok şükür bizler rahatsızlığımız için burada değiliz, ama hasta olarak gelenlerin burada şifa bulduklarını da biliyoruz” dedi. 

Vahit Olcay - Gürkan Olcay
 

 

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