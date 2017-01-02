Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Eksi 10 dereceye aldırış etmeden yarı çıplak yıkandı

Eksi 10 dereceye aldırış etmeden yarı çıplak yıkandı

Ürgüp’te oto kuaförlük yapan Süleyman Ayan, eksi 10 derecelik soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suda ve karda banyo yapıp, araçları yarı çıplak yıkadı.

Eksi 10 dereceye aldırış etmeden yarı çıplak yıkandı

02 Ocak 2017 10:53
Eksi 10 dereceye aldırış etmeden yarı çıplak yıkandı - Tıkla İzle

İlçede Cumartesi günü başlayan kar yağışı ve beraberinde etkisini gösteren soğuk havada vatandaşlar üşütmemek için kalın kıyafetler giyerken, Ürgüp Sanayi Sitesinde oto kuaförlük yapan Süleyman Ayan’ın soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suda ve karda banyo yapıp araçları yıkaması görenleri hayrete düşürüyor. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği Ürgüp’te buz gibi suda banyo yapan Süleyman Ayan bunu her yıl yaptığını belirterek, "Kış mevsiminde soğuk suda duş almak sağlık açısından da gayet iyi, beni çok dinç tutuyor.” dedi
Süleyman Ayan’ın soğuk havada iş yerinin önünde banyo yaptığını gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Şerif Taşar

 

Etiketler: Ürgüp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç