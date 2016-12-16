Bingöl’de etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için çileye dönüştü. İl merkezi ve ilçelere bağlı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken, kırsal alanda fenalaşan hastaların imdadına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi yetişiyor. Genç ilçesi Meşedalı köyü Korkut mezrasında çatıdan düşerek kolu kırılan Mehmet Avcil (20) için harekete geçen AKUT Bingöl Birimi, kar motoruyla bölgeye gitti.

Bin rakımlı, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede 4 kilometrelik yolu kar motoruyla giden ekip zorlu bir çalışmanın ardından mezraya ulaştı. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgede Avcil’i kar motoruna alan ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından genç adamı ambulansa ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Avcil, Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz Atar

BİNGÖL