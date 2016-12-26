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Eksi 20 decede 90 bin şehit için saygı nöbeti

Sarıkamış Harekatı sırasında Allah-u Ekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin asker, eksi 20 derece sıcaklıkta yapılan saygı nöbeti ile anıldı.

Eksi 20 decede 90 bin şehit için saygı nöbeti

26 Aralık 2016 22:09

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümünde en fazla şehidin verildiği 26 Aralık günü yaklaşık 4 kilometre yürüdükleri Sarıkamış Şehitliği’nde temsili nöbet tuttu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği bu süreçte böyle bir etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını belirten KAÜ Sarıkamış MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meryem Aybas, “102 yıl sonra bugün bizler de şanlı Sarıkamış şühedasının torunları olarak sahip olduğumuz milli şuurumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi milli mücadele döneminden sonra ülkemizin geçirmekte olduğu bu en zor dönemde canlarını düşmanı hiç eksilmemiş bu cennet vatan için feda eden şanlı ecdadımız, şüheda dedelerimizden aldığımız güçle onların izinde bir olup, bütün olup, diri olup Türkiye’mizi geleceğe taşıyacağız. Bugün burada edeceğimiz dualar, tutacağımız saygı nöbeti, uçuracağımız dilek fenerlerimizle hem şanlı ecdadımızı hayırla yad edeceğiz hem de yurdumuzda, dünyada kardeşlik ve barış dileyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kız ve erkek öğrencilerden oluşan temsili askerler saygı nöbeti tuttu. Sarıkamış Şehitliği’nde temsili nöbet tutan öğrenciler nöbet değişimi de yaptı. Daha sonra 90 bin asker için 90 tane dilek feneri uçuruldu.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Ural, Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Başbakanlık Müşaviri Doç. Dr. Kudret Bülbül, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

(Işık Çapanoğlu /İHA)


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