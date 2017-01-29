Diğer
Kategoriler

Eksi 20 derecede mangal keyfi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kimi vatandaşlar da mangal yaparak karın tadını çıkardı.

Eksi 20 derecede mangal keyfi

29 Ocak 2017 11:19
Eksi 20 derecede mangal keyfi - Tıkla İzle

Ardahan’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde mangal keyfi yaptı. Mangal yapan vatandaşlardan Metin Alan, "Evet Ardahan’dayız, eksi 20 derece bir soğukluk var. Ama bizim içimiz sıcak, şu an kar üzerinde mangal yapıyoruz. Yazın gelmesini bekleyemedik, dedik ki artık mangal yapalım. Hem Bi Nefes tiyatro topluluğu olarak provalarımızı yapıyoruz, hem de bu şekilde etkinlikler yaparak bu şekilde içimizi ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi bir genç ise, "Aydın Nazilli’den geldim ve Ardahan'a alışmaya çalışıyorum. Güzel bir gün ve eksi 20 derecede mangal yapıyoruz" diye konuştu. 

Olgun Yıldız
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!