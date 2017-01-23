Hava sıcaklığın sıfırın altında 20 derece olduğu Kars’ta köylüler, evlerinin balık ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde birçok bölgesinde yüzeyi tamamen donan Kars Çayı’nın buz tutmayan yerlerinde balık tutuyorlar.

Soğuğa aldırış etmeden bir atın çektiği at arabası ile Kars Çayı’na gelen köylülerden birisi suya girerek elindeki torla balık alıyor. Diğeri de at arabasıyla çayın etrafında balık avlayan arkadaşını takip ediyor. Bazı vatandaşların ise ellerinde oltalarla balık avlamaya çalışması dikkat çekti.

Kars merkez Çerme bölgesinde buz tutmayan ve açık olan alanda balık avlamaya çalıştıklarını ifade eden köylüler, “Evimizin balık ihtiyacını karşılamak için balık tutuyoruz. Bazen çok balık tutuyoruz. Bazen de hiç balık tutamıyoruz” dediler.

Ayağına su dolduğunu belirten Adem Çalıklı, “Bazen kesme tor atıyoruz. Buza girip buzu kırıyoruz. Balık varsa var, yoksa çıkık gidiyoruz” diye konuştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta soğuğa rağmen güneşi fırsat bilen vatandaşlar ise ellerinde aldıkları otlarla Kars Çayı’nın yolunu tuttu. Güneşli havada balık avlamaya çalışan vatandaşlar ise kısa sürede üşüyerek balık avlamaktan vaz geçerek evlerinin yolunu tuttu.