Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 24’ü gördü. Ardahan'da dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle aracı çalışmayan Uğraş Karataş, "Hava sıcaklığı eksi 20 derece ve aracımızı çalıştıramadık. İşe de gidemedik. Burası Ardahan, güneşin üşüdüğü yer. Güneş bile çıkmıyor artık" dedi.

Olgun Yıldız