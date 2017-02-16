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Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla Kars Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda 2017 Kış Tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.

Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat!
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat! - Foto Galeri

16 Şubat 2017 10:19
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat! - Tıkla İzle

TSK’dan yapılan açıklamada, iki yılda bir birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muhabere sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu artırmak, birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve beka kabiliyetini geliştirmek maksadıyla tatbikat icra edildiği belirtilerek, “Kış tatbikatı 2017, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 14-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Kars’ta bulunan Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla müşterek fiilî ve ateşli olarak icra edilmektedir” denildi.

Bin 378 personelin katıldığı, 330 adet değişik cinste araç ve bin 281 adet değişik cins ve çapta silah kullanılan tatbikatla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tatbikatın hedefleri arasında ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini eksi 25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkânı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlar ile müşterek eğitimi pekiştirmek, idari ve lojistik faaliyetleri icra etmek yer almaktadır. Bugün 16 Şubat 2017 tarihinde icra edilen seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşe de katılmaktadır. Bunların yanında tatbikata sivil kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı savunma sanayi firmaları da katılım sağlamıştır.

Kamuoyu tarafından bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’na, buna ek olarak yurt içinde ve Irak kuzeyinde de terörle mücadele harekâtına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

İfade edilen bu büyük harekâtlarla eş zamanlı olarak bu boyutta bir tatbikatın icra ediliyor olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün gücünü, caydırıcılık özelliğini, imkân ve kabiliyetlerini sergilemesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yüce Türk milletinin emrinde kendisine verilecek her türlü görevi azim, kararlılık ve fedakarlıkla yapmak üzere hazırdır.”

Etiketler: tatbikat, tsk


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