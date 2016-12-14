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Eksi 5 derecede kara balıklama daldı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da bir dağcının eksi 5 derecede çıplak yaptığı kar banyosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Dağcının üzerini çıkarıp kara balıklama dalması ise görüntüyü izlerken bile titretiyor.

Eksi 5 derecede kara balıklama daldı

14 Aralık 2016 09:54
Eksi 5 derecede kara balıklama daldı - Tıkla İzle

Yaklaşan yılbaşı öncesi Uludağ’da kar yağışının aralıksız devam etmesi otelcilerin yüzünü güldürüyor. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü oteller bölgesinde kar kalınlığı ise 92 santimetreye ulaştı.
Kar ve temiz havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan Bursalı dağcılar beyaza bürünen Uludağ’ın hem fotoğraflarını çekiyor hem de karda yürümenin tadını çıkarıyor. 

45 yaşındaki Bursalı dağcı Necati Öztürk’ün Uludağ Tonoz Yaylasında eksi 5 derecede kar banyosu yaparken çekilen görüntüleri ise sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Öztürk’ün önce vücudunu karla ovması, ardından kar birikintisine balıklama atlaması takipçilerinin adeta görüntüyü izlerken bile üşümesine neden oluyor.

Görüntülerde karda yatıp yuvarlanan Öztürk, "Çelik gibi oldum dedikten sonra birkaç karate hareketi yapıyor ve balıklama olarak kar birikintisine atlıyor.

Zafer Peker 


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