Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "İmplant, eksik olan dişlerin tamamlanması için uygun maddelerden imal edilmiş yapay diş köklerinin çene kemiğine monte edilmesi işlemidir. Tek dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişlere zarar vermeden uygulanabildiği gibi, çoklu diş eksikliğinin görüldüğü durumlarda da başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca tam dişsizlik söz konusu olduğunda da, her an ağızdan çıkmaya meyilli hareketleri protezlerin sabitlenmesi için de kullanılır” dedi.

Diş implantının sağladığı avantajlar

Kemik değişimi sürekli devam ettiğinden, hareketli protez kullanan kişilerin protezlerinin uyumluluğunu yitirdiğini dile getiren Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "İmplant sayesinde protezler sabitlenerek kullanım kolaylığı sağlanır, diş etinde oluşabilecek hasarlar önlenir. Sağlıklı, estetik açısından da hoş bir görüntüye sahip olmakla beraber uzun süre kullanabileceğiniz dişlere sahip olursunuz" diye konuştu.

İmplant uygulamalarında titanyum ve zirkonyum kullanıldığı için diğer diş tedavilerine kıyasla implantların ömrünün hayli uzun olduğunu kaydeden Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "İmplant konusunda sık rastlanan yanlış bir bilgi mevcut. İmplantın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Özel titanyumdan ve zirkonyumdan hazırlandığı için çene kemiği ile biyolojik uyum sağlamakta; haliyle vücudun kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Diş Hekimi İlker Arslan son olarak, 18 yaşını doldurmamış, kemik gelişimi devam eden, aşırı sigara içen kişilerde implant uygulaması yapılmadan önce muhakkak doktor ile detaylı olarak görüşülmeli, uygun şartlar yaratıldığı taktirde implant uygulaması yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.