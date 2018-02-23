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'Eksik oyuncularımızın olması mağlubiyeti etkiledi'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye Kupası’nda 3 oyuncumuzu kaybettik, bu da bizim için kötü oldu. Euroleague’de Zalgiris’e karşı böyle eksik oynamamız da mağlubiyeti etkiledi” dedi.

Eksik oyuncularımızın olması mağlubiyeti etkiledi

23 Şubat 2018 22:54
'Eksik oyuncularımızın olması mağlubiyeti etkiledi' - Tıkla İzle

THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris Kaunas’a 70-86 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bence bugün ilk çeyreğe normal basketbolumuzla başladık. Ancak ikinci çeyreğe kötü başladık. Topu çeviremedik ve boş atışlar bulamadık. Hücumda hatalar yaptık. İkinci yarıda da kötü oyunumuzu sürdürdük. Türkiye Kupası’nda 3 oyuncumuzu kaybettik, bu da bizim için kötü oldu. Euroleague’de Zalgiris’e karşı böyle eksik oynamamız da mağlubiyeti etkiledi. Bugün mecburiyetten dolayı genç oyuncularla başladık. Çünkü Simon ve Dragic sakat, Doğuş da milli takımda. Elimizdeki oyuncular bunlar. Genç oyuncularımız da henüz bu seviyelere hazır değiller” şeklinde konuştu.

ZALGIRIS KAUNAS CEPHESİ

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes’in yetenekli oyuncuları bulunduğunu ve böyle bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Zalgiris Kaunas, THY Euroleague’in 23. haftasında deplasmanda Anadolu Efes’i 86-70 mağlup etti. Mücadele sonrası karşılaşma hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Efes, çok başarılı ve yetenekli oyunculara sahipler. Ama oyunun genelinde daha güçlü kalarak kazanmayı başardık. Taraftarlarımız da bizimle sürekli deplasmana gelerek takımı destekliyorlar. Bu Zalgiris için çok gurur verici bir şey. Onlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar

 

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