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Ekvador’daki Çevre Projesi’ne TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador’un Guayaquil şehrindeki koruma altındaki deniz sahalarının temizlenmesi ve iyileştirilmesi projesine 200 bin dolarlık katkı sağlayacak.

Ekvadordaki Çevre Projesine TİKA Desteği

25 Kasım 2016 18:10

TİKA, Ekvador’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA, Ekvador’un Guayaquil şehrindeki koruma altındaki deniz sahalarının temizlenmesi ve iyileştirilmesi projesine 200 bin dolarlık destekte bulunacağı bildirildi. Ekvator Çevre Bakanı Walter Garcia Cedeno ve Türkiye Cumhuriyeti Kito Büyükelçisi Korkut Güngen önceki gün Ekvator’un Guayaquil şehrindeki koruma altında bulunan deniz sahalarının temizlenmesi ve iyileştirilmesi projesine TİKA’nın sağlayacağı destek kapsamında sözleşme imzaladılar.

Kito Büyükelçisi Korkut Güngen, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3-4 Şubat 2016 tarihlerinde Ekvator’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklanan taahhüt çerçevesinde TİKA’nın desteğiyle bahse konu projeye böyle bir katkı sağladığını kaydetti. Söz konusu projeye verilen desteğin Türkiye’nin küresel olarak çevre politikalarına ilişkin hassasiyetini ortaya koyduğunu ifade eden Güngen, Ekvator’la ikili ilişkileri geliştirme yönündeki iradenin de yeni bir göstergesini teşkil ettiğini söyledi.
Ekvador Çevre Bakanı Walter Garcia Cedeno ise, Ekvator ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu vesileyle Ekvator Başkanı Rafael Correa’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletmek istediğini ifade etti.

Ekvador Çevre Bakanı Cedeno, söz konusu projeye katkılarından dolayı Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini sundu.  

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı


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