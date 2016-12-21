TSK'dan yapılan açıklamada, bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtaları tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedeflerin yoğun olarak ateş altına alınmaya devam edildiği belirtilerek, "Son alınan bilgiler ışığında bu sabahtan şu ana kadar; 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet Doçka monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı, Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları ve yine topçu birliklerimizce açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edilmiş; tespit edilebilen en 45 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük bir panik içinde oldukları rahat bir şekilde izlenmektedir. Çok sayıda teröristin de yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de öğrenilmektedir" denildi.