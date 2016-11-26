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El Bab bölgesinde kimyasal saldırı şüphesi

Suriye’nin El Bab bölgesinde kimyasal saldırı şüphesiyle Kilis’e getirilen Suriyeli vatandaşlar, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirilirken, Gaziantep'te saldırıdan etkilenenler için 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servis bölümü dezenfekte edildi.

El Bab bölgesinde kimyasal saldırı şüphesi

26 Kasım 2016 20:57
El Bab bölgesinde kimyasal saldırı şüphesi - Tıkla İzle

Suriye’de kimyasal saldırı şüphesiyle Suriyeli vatandaşlar sınır hattında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak Kilis'teki devlet hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirildi.

Özel kıyafetli uzmanlar, teknolojik cihazlarla kimyasal ölçüm yaparak Suriyeli hastaları özel ilaçlarla yıkarken, uzmanların ölçümlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'ten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 kişiden oluşan Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer (KBRN) ekibi de Cerablus'a gitmek üzere yola çıkarken, kimyasal saldırıdan etkilenen Suriyeli vatandaşların tedavileri için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servis bölümü dezenfekte edildi. Hastanede yatan hastaların ve yakınlarının etkilenmemesi için hastanenin giriş ve çıkışları hasta kabulüne kapatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusu kontrolündeki Suriye’nin El Bab bölgesine düzenlenen kimyasal saldırının kim tarafından yapıldığı araştırılıyor.  

Mehmet Bulut-Mehmet Ali Dağ

Etiketler: El Bab bölgesi, kilis, kimyasal saldırı şüphesi


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