Suriye’de kimyasal saldırı şüphesiyle Suriyeli vatandaşlar sınır hattında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak Kilis'teki devlet hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirildi.

Özel kıyafetli uzmanlar, teknolojik cihazlarla kimyasal ölçüm yaparak Suriyeli hastaları özel ilaçlarla yıkarken, uzmanların ölçümlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'ten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 kişiden oluşan Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer (KBRN) ekibi de Cerablus'a gitmek üzere yola çıkarken, kimyasal saldırıdan etkilenen Suriyeli vatandaşların tedavileri için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servis bölümü dezenfekte edildi. Hastanede yatan hastaların ve yakınlarının etkilenmemesi için hastanenin giriş ve çıkışları hasta kabulüne kapatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusu kontrolündeki Suriye’nin El Bab bölgesine düzenlenen kimyasal saldırının kim tarafından yapıldığı araştırılıyor.

Mehmet Bulut-Mehmet Ali Dağ