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El Bab bölgesinde TSK’dan önemli bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Al Bab bölgesindeki halkı DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerden bölge temizlenene kadar zarar görmemeleri için güvenli bölgelere taşınmaları konusunda bir bildiri ile uyardı.

El Bab bölgesinde TSKdan önemli bildiri

12 Aralık 2016 08:45

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Al Bab bölgesinde dağıtılan bildiri şöyle:
"Bismillahirrahmanirrahim; Değerli Al Bab halkı, Şeytana hizmet eden DEAŞ terör örgütünün sizleri kullanmasına izin vermeyin. Sizlerin özgürlük ve felahı için hayatını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu ve kardeşlerine her zaman kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti, topraklarınıza huzuru ve güveni getirmek için tüm gücüyle çaba sarfetmektedir.

Bize yardımcı olun ve bizler topraklarınızı bu hainlerden temizleyene kadar zarar görmemeleri için sevdiklerinizi en kısa sürede güvenli bölgelere taşıyın. Zafer Allah’ın izni ile yakındır. Allah’ın selamı ve desteği üzerinize olsun. "

Etiketler: Al bab, DEAŞ terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri


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