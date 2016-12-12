TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Al Bab bölgesinde dağıtılan bildiri şöyle:

"Bismillahirrahmanirrahim; Değerli Al Bab halkı, Şeytana hizmet eden DEAŞ terör örgütünün sizleri kullanmasına izin vermeyin. Sizlerin özgürlük ve felahı için hayatını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu ve kardeşlerine her zaman kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti, topraklarınıza huzuru ve güveni getirmek için tüm gücüyle çaba sarfetmektedir.

Bize yardımcı olun ve bizler topraklarınızı bu hainlerden temizleyene kadar zarar görmemeleri için sevdiklerinizi en kısa sürede güvenli bölgelere taşıyın. Zafer Allah’ın izni ile yakındır. Allah’ın selamı ve desteği üzerinize olsun. "