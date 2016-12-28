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El Bab Gazisi görev için gün sayıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab kasabasında geçtiğimiz Çarşamba günü DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden göreve hazır olduğunu söyledi.


28 Aralık 2016 16:10

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 3 yıldır görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel Suriye’nin El Bab Kasabasında geçtiğimiz hafta Çarşamba günü DEAŞ’lı teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep Şehit Kamil Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan gazi Ali Temel’in tedavisine memleketi Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

İskenderun’daki birliğinden 45 gün önce Suriye’de Fırat kalkanı Operasyonunda görevli olarak katıldığını anlatan Temel, “Görev çıkınca El Bab’a gittik. Yaklaşık 42-43 gün kaldım El Bab’da. Girdiğimiz günden beri halimizden şikayetçi değiliz. Biz oraya insanlara umut olmaya gittik. Mazlumlara umut olmaya gittik. Hem ülkemiz hem de oranın yerli halkı için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bizim için” dedi. Bombalı araç saldırısında yaralandığını anlatan Temel, şunları söyledi:

“Bombalı araç saldırısı ile şehitlerimizi verdik. Gazilerimiz oldu. Olay olduktan hemen sonra derhal terk ettik orayı. Tahliye etmek zorunda kaldık. Yaralımız çoktu çünkü. Ama şuan birliklerimizin ilerlediğinin haberlerini alıyoruz. İnşallah iyice temizlenecek. Ümidimiz temennimiz o. Şuanda gayet iyi durumdayım. Ayağa kalkınca da işimin başına döneceğim. Devam etmeme gibi bir düşüncem yok. Biz bir aşkla girdik. Vatan millet aşkıyla da devam edeceğiz Allah izin verirse."
 

Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel
 

Etiketler: El Bab Gazisi, Türk Silahlı Kuvvetleri


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