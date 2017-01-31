Yozgat Belediyesi Aşevinde çalışan bayanlar tarafından hazırlanan börek, yaprak sarması ve pekmez sucukları, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programla birlikte El Bab’da görev yapan askerlere gönderilmek üzere yola çıktı.

‘Yozgat sizinle’ adı altında düzenlenen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sınır dışında mücadele veren askerlerle beraber olduklarını vurgulamak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Arslan, “Geçtiğimiz aylarda Güneydoğu’da kahramanca mücadele eden askerlerimizi hatırlamak ve onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek maksadıyla Nusaybin’deki askerlerimize yönelik ‘Yozgat sizinle’ diye bir program gerçekleştirmiştik. Bugün de sınırlarımızın ötesinde Türkiye’nin huzuru, bölünmez bütünlüğü için canlarını kanlarını fedakarca vermeye çekinmeyen kıymetli kardeşlerimizi hatırlamak istedik. Oradaki kardeşlerimizin hiçbir şeye ihtiyaçları yok, devletimiz gereken her şeyi yapıyor. Onun ötesinde bizlerinki karınca kararınca bir hatırlamaktır. Gönlümüz ve dualarımız onlarladır. Ama bununla birlikte fiili bir hareket yapıp gönlümüzün dualarımızın onlarla olduğunu hatırlatmak için Yozgatlı kardeşlerimizle birlikte hazırladığımız çam sakızı çoban armağanı ürünleri onlara iletip bu zor şartlar içerisinde biraz olsun onlara moral vermek istedik” dedi.

Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde bu tür faaliyetlerin gerçekleştirildiğini dile getiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise “Her vilayetten çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vatandaşlarımız buradaki kardeşlerimize destek oluyorlar. Hayat iniş ve çıkışlardan ibarettir. Burada yaşayan kardeşlerimiz belki daha güzel bir gelecek için bu bedelleri, insanımız dahil ödemek durumundayız. Burada biz şehitlerimizle bunun bedelini biz ödüyoruz. Ben bu kadir cinaslıktan dolayı belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güvenliğinin ülke dışından başladığına vurgu yapan Vali Yurtnaç, “El Bab’daki kardeşlerimiz sadece oradakiler değil o bölgelerde polisimiz ve askerimiz var. Kahramanca ülkemizin güvenliği için burada çarpışıyorlar. Zira Türkiye’nin güvenliği Türkiye’nin sınırları dışından başlıyor. Bazıları diyor bu ülkenin askerinin yurt dışında ne işi var diye. Türkiye’nin güvenliği için askerimizin yurt dışında bulunmasında fayda var. Zaten bu güne kadar ödediğimiz bedelde içimize kapandığımızdan dolayıdır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ise İl Müftüsü Salih Sezik tarafından edilen duayla birlikte hazırlanan ürünler El Bab’a doğru yola çıktı.