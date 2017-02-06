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El Bab kuşatma altında

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Bab’ın tamamen kuşatma altında olduğunu duyurdu.

El Bab kuşatma altında

06 Şubat 2017 12:32

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejimine bağlı güçlerin DEAŞ’ın Halep’e geçişini kolaylaştıran yolu kesmesinin ardından El Bab’ın tamamen kuşatma altında olduğunu duyurdu. Açıklamada, “El Bab, güneyden rejim güçleri, doğu, batı ve kuzeyden de Türk askerleri ve muhalifler tarafından tamamen kuşatma altında” denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, kuşatmanın rejim güçleri ve milislere bağlı güçlerin DEAŞ militanlarının El Bab ve Rakka arasında kullandığı yolu kesmesinin ardından gerçekleştiğini ifade etti. 

Etiketler: El Bab, kuşatma, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi


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