El Bab'ı kuzeyden kuşatan Türk askerinin korumasındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), kentin Batı yönündeki ön savunma hattını kırarak kentin içine doğru ilerlemeye başladı. Kuşatmada Dabık'ta olduğu gibi El Bab'da da Osmanlı'nın ve Türk devletlerinin en bilinen harekat tarzı olan "Hilal taktiği/kurt kapanı" stratejisi izleniyor. Kıskaca alınan DEAŞ, güneydoğu istikametindeki Rakka'ya doğru süpürülerek temizlenecek.

OKUL VE CAMİYE SAKLANDILAR

110 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda en kritik aşamaya geçildi. Bu kapsamda kuzey yönünden devam eden ilerleyiş, batı yönünden de hız kazandı. Askeri kaynaklar, DEAŞ'ın tank, zırhlı birlik ve silahlı araç ile militanlarını, okul, hastane, cami, kamu binası veya bitişiğindeki yerlere gizlemeye çalıştığını belirtti. DEAŞ terör örgütünün bu yöntemle Türk askerinin ve ÖSO'nun taaruzlarının etkisini azaltmaya çalıştığı ifade edildi. Askeri kaynaklar vurulacak bölgelerin İHA'larla saatlerce izlendikten sonra ve sahadaki istihbarat birimlerinden de içeride terörist olduğu tam olarak teyit edildikten sonra harekete geçildiğini belirtiyorlar.Bu arada Türk uçakları, bölgede 26'sı bina, 5'i mühimmat deposu ve 3'ü silahlı araç olmak üzere toplamda 39 hedefi imha etti. İHA'larla da Zarzur bölgesindeki 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

ANA SAVUNMA HATTI GERİDE

Sahadan gelen bilgilere göre , El Bab'ın batısındaki DEAŞ'ın ön savunma hattı tamamen kırıldaktan sonra şimdiki hedef daha geride bulunan DEAŞ'ın ana savunma hattı. Batı yönündeki ön savunma hattı kırıldığı için Mehmetçiğin ve ÖSO'nun kentin dışından içeriye doğru ilerleyişi başladı.

DABIK'DA DA AYNI YÖNTEM KULLANILDI

Askeri Kaynaklar, El Bab'daki operasyonun Dabık'ta uygulanan harekat tarzıyla aynı olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce DEAŞ için varoluşsal bir önem taşıyan Dabık kasabası, hem kuzeyden hem de batı yönünden kıskaca alınarak, terör örgütünden temizlenmişti. Aynı yöntem bugün El Bab'da da gerçekleştiriliyor. Harekatın bundan sonraki safhasında ise kıskaç daraltılarak, kentin içindeki teröristler güney doğu istikametindeki Rakka'ya doğru süpürülecek.

Ahmet Topal - Sabah gazetesi