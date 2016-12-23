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El Bab neden önemli?

Fırat kalkanı Harekatı 4. ayında. Harekat kapsamındaki amaçlardan biri de El Bab’ın alınması. Pekiyi El Bab neden bu kadar önemli?

El Bab neden önemli?
El Bab neden önemli? - Web TV

23 Aralık 2016 15:59

El Bab kasabası, Türkiye sınırına yalnızca 30 kilometre uzaklıkta. Türkçe’de "kapı" anlamına gelen kasaba hem doğu-batı, hem kuzey-güney ekseninde çok kritik bir kavşakta bulunuyor.İç savaştan önce yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı El Bab önemli bir sanayi merkeziydi. El Bab, DEAŞ’ın, Rakka’dan sonra ikinci önemli kalesi.Doğudaki Rakka ve Deyre’z-Zor arasında bağlantıyı sağlayan kasabanın nüfusunun önemli kısmını Sünni Araplar oluşturuyor. DEAŞ, kaybettiği MÜMBİç’teki güçlerini El-Bab’a taşıdı. Bölgedeki bir başka terör örgütü PYD/YPG ise ilan ettiği kantonları birleştirmek için burayı ele geçirmek istiyor. Özgür Suriye Ordusu’nun El-Bab’a girmesiyle YPG’nin kantonları birleştirme hayalleri suya düşecek.

DEAŞ TEHDİDİ ZAYIFLAYACAK

El Bab, Türkiye için pek çok açıdan önem taşıyor. Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ı alırsa DAEŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırılacak. Örgütün militan ve mühimmat tedarik ettiği en önemli yollardan biri de kapanmış olacak. El Bab’ı kaybetmek, Musul ve Rakka’da taarruz altında kalan DEAŞ’ın daha da zayıflamasına yol açacak. Musul’da çember daralırken, örgütün elinde Rakka dışında önemli bir merkez kalmamış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye’nin El Bab’a inmek zorunda olduğunu söylemiş ve bunun gerekçesini "Çünkü burada terörden arındırılmış bir bölgeyi hazırlamamız lazım" sözleriyle açıklamıştı.

Etiketler: El Bab


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