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’El Bab operasyonu’ açıklaması: Türk piyadeleri...

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab'a gidilmesi gerekiyorsa gidilecek. Bu yapılırken de Türkiye’nin kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu’nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şuanda bizim planlamamız. Kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz" dedi.

El Bab operasyonu açıklaması: Türk piyadeleri...

21 Eylül 2016 13:04
’El Bab operasyonu’ açıklaması: Türk piyadeleri... - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Işık, TUSAŞ TEİ İleri İmalat Teknolojileri Binası'nın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’a düzenlenmesi planlanan harekatla ilgili soru üzerine Bakan Işık, “Türkiye kendi güvenliğini teminat altına alana kadar harekatı sürdürecek. Bu konuda hiç tereddüt yok. Eğer bu konuda El Bab'a gidilmesi gerekiyorsa gidilecek. Bu yapılırken de Türkiye’nin kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu’nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şuanda bizim planlamamız. Kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz. Burada ÖSO’ya her geçen gün katılım artıyor. O topraklar bu insanların toprakları. İnsanlar kendi topraklarını savunmada Türkiye’nin desteğini çok değerli ve önemli görüyorlar. Bizde bu desteği onlara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Ama arzumuzda ÖSO’nun ılımlı muhalefetin kendi topraklarını DAEŞ’ten tamamen temizlemesi, yabancı unsurlardan, özellikle YPG’den de kesinlikle temizlemesi. Herkes kendi bölgesinde yaşasın. Oradaki Suriye ve Araplara ait olan toprakların ne DAEŞ tarafından işgaline ne de PYD, YPG tarafından işgaline kesinlikle Türkiye olumlu bakmaz, müsamaha göstermez, mazur görmez. Bu noktada ÖSO’nun gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ama kendi piyadelerimizle bu harekata katılmak gibi bir planlamamız bugün için yok” dedi.
Harekat derinliği artarsa TSK güçlerinin arttırılmasının söz konusu olup olmayacağı sorusuna Işık, “Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız harekat planlarını en detaylı şekilde yapıyor. Bana verilen bilgi şuanda kendi piyadelerimizi kullanmak için bir ihtiyaç olmadığı yönünde. ÖSO’nun bu konuda hem istekli olduğu, hem sayının her geçen gün arttığı ve bunu yapacak güçte olduğu yönünde” cevabını verdi.

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: El Bab, fikri ışık


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