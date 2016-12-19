Fırat Kalkanı Harekatının 118’inci gününde El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 10 asker saldırı bölgesinden tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilirken, durum ağır olan 2 asker helikopter ile Gaziantep'e gönderildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlerden birinin şehit olduğu belirlenirken, diğerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Orhan Erkılıç

