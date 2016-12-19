Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 118’inci gününde El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine yapılan saldırıda 5 asker daha yaralandı. Yaralanan 5 asker zırhlı ambulanslar ile saldırı bölgesinden tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı askerler 5 ayrı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fırat Kalkanı Harekatını yürüten komutanlar hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

Sabah saatlerinden itibaren Kilis’e getirilen asker sayısı 13’e yükseldi.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS