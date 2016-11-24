Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine yönelik aynı gün içerisinde ikinci saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan 7 asker, hızlı bir şekilde saldırı bölgesinden tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Buradan ambulanslarla alınan yaralı 7 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevik Kuvvet polisleri tarafından hastaneye getirilen ambulansların çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.