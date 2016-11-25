Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’a yönelik operasyonda ağır yaralanan ve Gaziantep'te kaldırıldığı hastanede şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un Bitlis'in Ahlat ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Serdar Adıyaman
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’a yönelik operasyonda ağır yaralanan ve Gaziantep'te kaldırıldığı hastanede şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un Bitlis'in Ahlat ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Serdar Adıyaman
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Halit Topuz, şehit