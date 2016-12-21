Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 6 asker, saldırı bölgesinden yoğun kar yağışına rağmen zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada 6 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu hem Kilis’te, hemde EL-Bab bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu öğrenildi.