Diğer
Kategoriler

El Bab operasyonunu eleştirenlere net yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab operasyonunu eleştirenlere yanıt vererek, “Kilis’e bomba düştüğü zaman ’Neredesin hükümet, neredesin ey devlet’ diyorsun. Kilis’e bomba atanların üzerine gittiğin zaman bu sefer de ’Dünyayı biz mi kurtaracağız’. Bunlar ne saf insanlar” dedi.

El Bab operasyonunu eleştirenlere net yanıt

23 Aralık 2016 16:33
El Bab operasyonunu eleştirenlere net yanıt - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte İzmir’in Aliağa ilçesinde, yüzer LNG terminalinin açılışını yapan Erdoğan, tesisin tek başına Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının onda birini sağladığını ifade etti, enerji arzı çeşitliliğinin önemine vurgu yaptı. Seyyar terminalin sadece Aliağa’da değil nerede sıkıntı varsa oraya gidebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Ne kadar enerji arz çeşitliliği sağlarsak, kendimizi o kadar güvende hissedeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye yönelik saldırıların siyasi ve ekonomik istikrarı vurmayı da amaçladığını, ama kalkınma hamlelerinden asla geri dönüş olmayacağını söyledi. Erdoğan, “Daha da güzel günler olacak. Hiç endişe etmeyin. Terörü gömdük, gömüyoruz” diye konuştu.

“EL-BAB NEREDEYSE HALLOLMAK ÜZERE”

El Bab operasyonuna yönelik eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kilis’e bomba düştüğü zaman ’Neredesin hükümet, neredesin ey devlet’ diyorsun. Kilis’e bomba atanların üzerine gittiğin zaman bu sefer de ’Dünyayı biz mi kurtaracağız’. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz ’terörden arındırılmış güvenli bölge’ diye bir açıklamayı en başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman biz de ‘terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz’ dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor” ifadelerini kullandı

Etiketler: El Bab


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç