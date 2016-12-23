Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte İzmir’in Aliağa ilçesinde, yüzer LNG terminalinin açılışını yapan Erdoğan, tesisin tek başına Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının onda birini sağladığını ifade etti, enerji arzı çeşitliliğinin önemine vurgu yaptı. Seyyar terminalin sadece Aliağa’da değil nerede sıkıntı varsa oraya gidebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Ne kadar enerji arz çeşitliliği sağlarsak, kendimizi o kadar güvende hissedeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye yönelik saldırıların siyasi ve ekonomik istikrarı vurmayı da amaçladığını, ama kalkınma hamlelerinden asla geri dönüş olmayacağını söyledi. Erdoğan, “Daha da güzel günler olacak. Hiç endişe etmeyin. Terörü gömdük, gömüyoruz” diye konuştu.

“EL-BAB NEREDEYSE HALLOLMAK ÜZERE”

El Bab operasyonuna yönelik eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kilis’e bomba düştüğü zaman ’Neredesin hükümet, neredesin ey devlet’ diyorsun. Kilis’e bomba atanların üzerine gittiğin zaman bu sefer de ’Dünyayı biz mi kurtaracağız’. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz ’terörden arındırılmış güvenli bölge’ diye bir açıklamayı en başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman biz de ‘terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz’ dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor” ifadelerini kullandı