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El Bab şehidi Emre Mücahit'in acı haberi Adana'ya ulaştı

El Bab'da şehit düşen ankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın Adana'da yaşayan ailesine acı haber verildi. DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan Topal'ın son iki günde Adana'nın ikinci şehidi oldu.

El Bab şehidi Emre Mücahitin acı haberi Adanaya ulaştı

09 Şubat 2017 16:45
Adana'ya El Bab'tan ikinci şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı'nda El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Onbaşı Emre Mücahit Topal'ınacı haberi Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2174 Sokak'ta oturan baba Salih ve anne Sema Topal'a askeri yetkililer tarafından verildi. Haberle adeta yıkılan babayı komutanlar teskin etmaya çalıştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı

Şehit haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla süslendi.

3'ü kız ikisi erkek 5 kardeşi bulunan ve bekar olduğu belirtilen 2 yıllık Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi yarın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi bugün Adana'da toprağa verilmişti. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana haberleri, El Bab, emre mücahit topal, şehit, Suriye


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