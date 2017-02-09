DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı 170. gününe girdi. Harekat kapsamında DEAŞ’lı teröristlerle en yoğun çatışmalar Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında yaşanıyor. DEAŞ’lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik olarak bombalı araç ve el yapımı patlayıcılara saldırıyor. El Bab kentinin ele geçirilmesine yönelik olarak önceki gün başlatılan kapsamlı operasyonda bu sabah saatlerinde DEAŞ’lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, 5 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep’e getirildi.

El Bab’da iki gün arayla verilen şehitlerin acısı, tüm Türkiye’yi sararken, şehitlerin memleketlerine de kara haberler ulaştı. Şehit ateşinin düştüğü yerlerden biri de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi oldu. DEAŞ’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen askerlerden biri Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in yaklaşık 2 yıl önce TSK’ya katıldığı ve tankçı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit haberinin alınmasının ardından acı haberin verileceği anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’in, diğer çocuklarını ziyaret için Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde oldukları öğrenildi. Anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’e acı haber, Bigadiç’teki yetkililer tarafından verildi. 2 erkek 3 de kız kardeşi bulunan Şehit Uzman Çavuş Şahin’in, bekar olduğu bildirildi.

20 GÜN ÖNCEKİ SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATMIŞ

Şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in (25) yaklaşık 20 gün önce içinde bulunduğu tankın, DEAŞ’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda isabet aldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Şahin’in bu saldırıyı yara almadan atlattığı ve izin için memleketi Elbistan’a gelip, tekrar birliğine döndüğü bildirildi.

Murat Sürücü