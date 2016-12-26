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El-Bab şehidi memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Mehmet Ünal, havalimanında düzenlenen törenle memleketi Yozgat'a uğurlandı.


26 Aralık 2016 14:43

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonunda 19 Aralık 2016 tarihinde yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Sözleşmeli Er Mehmet Ünal, 5 günlük yaşam savaşını kaybederek, şehit olmuştu.
Şehit Mehmet Ünal'ın naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer idari amirler katıldı
Şehidin naaşı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşınırken yakınları fenalık geçirdi. 

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç
GAZİANTEP


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