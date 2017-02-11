Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi

El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş’un cenazesi yüzlerce vatandaş eşliğinde Adapazarı'ndaki baba ocağına getirildi.

El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi

11 Şubat 2017 12:50
El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi - Tıkla İzle

Suriye’de Türk askerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş’un cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Yüzlerce vatandaşın Türk bayrakları ile karşıladığı şehit Ömer Akkuş’un yakınları mahalle camisinde taziyeleri kabul etti.

Şehit Akkuş, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilecek. 

Burak Can Tokyürek

Etiketler: ömer akkuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!