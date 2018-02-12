El Bab Şehidi Teğmen Yayla dualarla anıldı

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyündeki şehidin ismini taşıyan Köy Camisi'nde Piyade Teğmen Furkan Yayla için okutulan Mevlid-i Şerif programına Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın ailesi ve akrabalarının yanı sıra İlçe jandarma komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Musa Baş, İlçe Emniyet Amir Vekili Faruk Güneş, İlçe müftüsü Fatih Kaya, Daire amirleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Babası Ethem ile annesi Hülya Yayla, oğullarının, "Sizlerin yanınıza en yüksek kişileri getireceğim" dediğini hatırlatarak bugün değerli kişilerle bir araya geldiklerini, oğullarının o gün bu sözüyle bugün yapılan yıl dönümünden bahsettiğini öne sürdü. Ethem ve Hülya çifti, oğullarının hiçbir zaman ölmediğini belirterek, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

