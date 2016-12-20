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El Bab şehidine helallik de gözyaşları sel oldu

El Bab’da dün meydana gelen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay’ın naaşı helallik alınmak için baba evine getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu helallikte şehidin asker olan küçük kardeşi Ferhat Olcay, aile üyeleri ile birlikte ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

El Bab şehidine helallik de gözyaşları sel oldu

20 Aralık 2016 13:22
El Bab şehidine helallik de gözyaşları sel oldu - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında El Bab’da dün meydana gelen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay’ın naaşı kalabalık bir konvoy eşliğinde 112 Acil Servis ambulansı ile helallik alınmak için baba ocağı olan Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesine getirildi. Şehidin naaşı burada aile üyeleri, yakınları ve belde sakinleri tarafından karşılandı. Helallik alınırken şehidin Hakkari’de vatani görevini yaptığı öğrenilen küçük kardeşi Ferhat babası Ramazan, annesi Emine Olacak ve ablaları Döne Gün ve Rabia ile tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Olcay’ın yakınları tabuta sarıldıkları esnada “Fatihim, Fatihim” diye feryat ettiler. Helallik alınmasının ardından şehit Olcay’ın naaşı askerlerin ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı meydana kadar taşındı.
Anne Emine Olcay'ın helallik alınan evlerinden tören alanına kadar 112 Acil Servis görevlilerinin kollarında güçlükle yürümesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Şehit Olcay öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Hayati Kanat 
 

Etiketler: El Bab


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