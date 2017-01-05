Arapgir ilçe Devlet Hastanesi’nden alınan Şehit Astsubay Çavuş Bilgiç’in (29) Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak Mehmet Akif Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirildi. Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Hülya Bilgiç, “Ağlamayacağım dimdik ayaktayım, beni götürün ben de çatışacağım. Askerlerin yemeğini yapacağım gönüllü olarak” diyerek feryat etti.

Eline Türk bayrağı alarak konuşan Anne Hülya Bilgiç, “Bir senedir çocuğu mu görmüyordum. Bana dedi anne o şerefsizleri bitirmeden gelmeyeceğim. O hainler varken evde yatmam dedi” dedi.

Evdeki helalliğin artından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç için ilçe terminal alanında ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile resmi kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Toprak ve diğer yetkililer öğretmen olan acılı baba Fetih Bilgiç’i teselli ederken şehidin kız kardeşleri Şeyda ve Büşra Bilgiç de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde Tekke Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa

