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El Bab şehidinin annesinden unutulmayacak görüntü

Memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlanan El Bab şehidi Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay’ın acılı annesinin, oğlunun tabutuna sürdüğü peçeteyi sürekli burnuna götürerek koklaması herkesi hüzne boğdu.

El Bab şehidinin annesinden unutulmayacak görüntü

20 Aralık 2016 14:35
El Bab şehidinin annesinden unutulmayacak görüntü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında El Bab’da dün meydana gelen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay memleketi olan Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesi helallik alınması sırasında anne Emine Olcay’ın yaptığı bir davranış evlat sevgisinin bir anne için ne anlam ifade ettiğini gözler önüne serdi. Anne Olcay, sarılıp uzun süre gözyaşı döktüğü oğlunun tabutunun tören alanına götürülmesi sırasında elindeki peçeteyi oğlunun tabutuna sürüp kokladı. Annenin ilk başta ne yapmak istediğini anlamayan vatandaşlar daha sonra anne Olcay’ın peçeteyi tören boyunca ara ara kokladığını görünce büyük bir hüzne boğuldular. Anne Olcay’ı tören boyunca 112 Sağlık görevlileri ile birlikte diğer çocukları ile teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesine yaklaşık 5 bin kişi katıldı
Helallik alınmasının ardından şehit Olcay’ın tabutu askerlerin ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı meydana kadar taşındı. Burada gerçekleştirilen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan, daire müdürleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Olcay arkadaşlarının yanına defin edildi
Şehit Olcay’ın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Cenaze namazı boyunca Bakan Eroğlu, baba Ramazan Olcay’ın yanında saf tuttu. Cenazede anne Emine Olcay ile kız ablaları Döne Gün ve Rabia kendileri için ayrılan yerde cenazeyi gözyaşları ile takip ettiler. Cenazede acılı aile üyelerinin zaman zaman birbirlerini teselli etmeye çalıştıkları gözlendi.

Cenaze namazının bitiminde şehit Olcay’ın tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra cemaate verildi. Şehit Olcay cemaatin omuzlarında mezarlığa kadar taşınarak 5 Ağustos’ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Mehmet Esen (27) ile 31 Ekim de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak’ın yanına defnedildi. 

Gökten Ceylan - Hayati Kanat

Etiketler: El Bab şehidinin annesi, unutulmayacak görüntü


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