Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » El-Bab şehidinin naaşı memleketi Ordu’ya getirildi

El-Bab şehidinin naaşı memleketi Ordu’ya getirildi

Fırat Kalkanı Herakatı’nda Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi, askeri uçakla Gaziantep'ten memleketi Ordu’ya getirildi.

El-Bab şehidinin naaşı memleketi Orduya getirildi

27 Ocak 2017 16:40

Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla saat 16.00 sıralarında getirilen 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın naaşını Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Saraç, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutan Vekili Atamer Yeşil, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşını getiren uçağı gözyaşları içerisinde karşılayan acılı baba Ahmet Ali Çalışkancı, tabutun cenaze aracına götürülmesi sırasında arkasından koşarak “Oğlum” diye bağırdı. Ayakta durmakta zorlanan ve protokolde bulunanların kolları arasında yürümeye çalışan şehit babası baygınlık geçirdi. Oğlunun tabutuna sarılan ve ağlayan baba Çalışkancı’yı askerler ve protokol mensupları teskin etmeye çalıştı. Şehidin acılı annesi, ablası ve ağabeyi ise metanetlerini korumaya çalıştı.

3 kardeşin en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için Fatsa Hükümet Konağı önünde tören yapılacak. 

Doğan Arzık - Metin Akyürek

Etiketler: Kerem Çalışkancı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!