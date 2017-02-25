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El Bab şehitleri memleketlerine törenle uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazeleri, Gaziantep'te yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

El Bab şehitleri memleketlerine törenle uğurlandı

25 Şubat 2017 10:09
El Bab şehitleri memleketlerine törenle uğurlandı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab kentinin ele geçirilmesinin ardından bölgede mayın taraması yaparken, DEAŞ'lı teröristler tarafından daha önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Assubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban ile Uzman Onbaşı Selman Çelik, şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşları sabah Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziantep Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğ General Ali Ekiyor. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kaymakamlar, il protokolü ve askeri erkan katıldı.
Törenin ardından Şehit Hasan Çoban'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e, Selman Çelik'in cenazesi ise Kütahya'ya Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla gönderildi.  

Mehmet Bulut


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